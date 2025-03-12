Солдат виявився раніше судимий на випробовному терміні, тому за СЗЧ суд його жорстко покарав

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Пирятинський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби. Засуджений визнав свою провину і суд призначив йому суворе покарання, адже він виявився рецидивістом.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений раніше був судимий за крадіжку та отримав умовне покарання. Під час мобілізації він був призваний на військову службу в якості солдата резерву. Проте, він двічі самовільно залишав свою частину протягом тривалих періодів часу.

В ході судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, заявивши, що скоїв злочин необдумано, але тепер кається і бажає повернутися до служби.

Що вирішив суд

Суд, враховуючи тяжкість злочину та попереднє судимість, призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років та 1 місяць. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його винесення. До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області військовий на рік самовільно залишив військову частину (СЗЧ), оскільки мав доглядати за хворою бабусею. Суд вирішив його покарати.

Раніше ми розповідали історію військовослужбовця, який скоїв СЗЧ та не повернувся на службу. Крім того, чоловік кинув у правоохоронців фугасну міну.