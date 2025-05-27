Военный несмотря на условный срок за СЗЧ не выполнял свои обязанности, поэтому апелляционный суд назначил более суровое наказание

Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

На Волыни состоялось необычное судебное заседание в отношении военнослужащего, который уже был судим за самовольної оставление части (СОЧ). Однако на этом заседании ему вынесли более суровое наказание, чем раньше.

Такая информация содержится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Инициатором пересмотра дела была Специализированная прокуратура, которая обжаловала в апелляции решение предыдущего суда. Тогда военному за СОЧ назначили испытательный срок. Суд первой инстанции тогда учел признание вины и раскаяние военнослужащего и позволил служить дальше.

Но, на этом апелляционном заседании выяснилось, что военный не выполнял свои обязанности почти два года. Несмотря на наличие удостоверения участника боевых действий, его характеристика по месту службы была неудовлетворительной.

Решение апелляционного суда

Итак, после рассмотрения дела апелляционный суд признал предыдущий приговор незаконным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с учетом дня задержания военнослужащего.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре судили военного, который из-за ошибки должностных лиц воинской части получил 2,4 млн гривен и ушел в СОЧ.

Также мы сообщали, имеет ли военный право на ВВК, если совершил СОЧ.