Військовий попри умовний термін за СЗЧ не виконував свої обов'язки, тому апеляційний суд призначив більш суворе покарання

Військовий ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

На Волині відбулось незвичайне судове засідання щодо військовослужбовця, який вже був судимий за СЗЧ. Проте на цьому засідання йому винесли більш суворе покарання, ніж раніше.

Така інформація міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Ініціатором перегляду справи була Спеціалізована прокуратура, яка оскаржила в апеляції рішення попереднього суду. Тоді військовому за СЗЧ призначили іспитовий термін. Суд першої інстанції тоді врахував визнання провини та каяття військовослужбовця і дозволив служити далі.

Але, на цьому апеляційному засіданні з'ясувалось, що військовий не виконував свої обов'язки майже два роки. Незважаючи на наявність посвідчення учасника бойових дій, його характеристика за місцем служби була незадовільною.

Рішення апеляційного суду

Отже, після розгляду справи апеляційний суд визнав попередній вирок незаконним та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з урахуванням дня затримання військовослужбовця.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі судили військового, який через помилку посадовців військової частини отримав 2,4 млн гривень та пішов у СЗЧ.

Також ми повідомляли, чи має військовий право на ВЛК, якщо вчинив СЗЧ.