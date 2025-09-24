Видео
Главная Новости дня Боец хотел украсть часть танка и продать — что решил суд

Боец хотел украсть часть танка и продать — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 00:33
Сержант ВСУ хотел украсть оборудование из танка и заменить его на нерабочее, но получил приговор суда
Украинские танкисты. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Козелецкий районный суд Черниговской области вынес приговор главному сержанту одной из воинских частей. Его признали виновным в попытке незаконного изъятия военного оборудования.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Суд установил, что обвиняемый пытался демонтировать блок БВ-20 с танка Т-64БВ, расположенного на территории танкодрома. Согласно судебному решению, этот блок является ключевым элементом системы управления огнем танка, обеспечивая полуавтоматическое вертикальное наведение пулемета, установленного на командирской башенке.

Для реализации своего плана обвинений подготовил необходимые инструменты и имел нерабочий блок БВ-20 с признаками коррозии, который планировал использовать для замены исправного блока.

Во время обхода территории военнослужащие обнаружили и задержали мужчину. Он признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным по статье 69 Уголовного кодекса Украины (незаконное присвоение или незаконное использование военного имущества) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год.

Но наказание было заменено на содержание в дисциплинарном батальоне на срок один год.

Ранее в Одесской области суд наказал военнослужащего-курсанта за кражу. Ночью он залез в чужой дом через открытое окно и вынес телефон и наушники. Мужчина признал вину и раскаялся.

Напомним, в Полтаве судили адвоката, которая вместе с сообщником организовала схему для избежания службы военнообязанных.

суд ВСУ кража армия Черниговская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
