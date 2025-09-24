Сержант ЗСУ хотів вкрасти обладнання з танку і замінити його на неробоче, але отримав вирок суду

Українські танкісти. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Козелецький районний суд Чернігівської області виніс вирок головному сержанту однієї з військових частин. Його визнали винним у спробі незаконного вилучення військового обладнання.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Суд встановив, що обвинувачений намагався демонтувати блок БВ-20 з танка Т-64БВ, розташованого на території танкодрому. Згідно з судовим рішенням, цей блок є ключовим елементом системи управління вогнем танка, забезпечуючи напівавтоматичне вертикальне наведення кулемета, встановленого на командирській башточці.

Для реалізації свого плану обвинувачень підготував необхідні інструменти та мав неробочий блок БВ-20 з ознаками корозії, який планував використовувати для заміни справного блоку.

Під час обходу території військовослужбовці виявили та затримали чоловіка. Він визнав свою вину та щиро розкаявся у скоєному.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним за статтею 69 Кримінального кодексу України (незаконне привласнення або незаконне використання військового майна) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк один рік.

Але покарання було замінено на тримання в дисциплінарному батальйоні на строк один рік.

Раніше на Одещині суд покарав військовослужбовця-курсанта за крадіжку. Уночі він заліз до чужої оселі через відчинене вікно та виніс телефон і навушники. Чоловік визнав провину і розкаявся.

Нагадаємо, в Полтаві судили адвокатку, яка разом зі спільником організувала схему для уникнення служби військовозобов'язаних.