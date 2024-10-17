Военный Олег Шахов, который перенес ампутацию руки, покорил Казбек

Олег Шахов и Татьяна Яловчак на вершине Казбека. Фото: facebook.com/tdanylenko

Во вторник, 1 октября, боец Третьей отдельной штурмовой бригады Олег Шахов с позывным "Шах" поднялся на гору Казбек. Всего полгода назад этот военный потерял руку.

Об этом в среду, 2 октября, сообщила журналистка Татьяна Даниленко.

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На гору Казбек военный поднялся вместе с Татьяной Яловчак — первой украинкой, покорившей Эверест и еще семь вершин на семи континентах мира. Подниматься должны были пять дней, но Олегу на покорение вершины хватило всего двух суток.

"Было то морозно, то жарко, то размыто от облаков так, что ничего не видно, то солнечно, и казалось, будто лицо горит, без акклиматизации и сна было тяжело, но мы смогли! Головная боль. Тошнота. Погода портилась, нам нельзя было ждать, и мы поднялись за два дня", — вспоминает о подъеме на гору военнослужащий.

Восхождение на Казбек Олег Шахов посвятил боевым товарищам. Он стал первым ветераном с ампутацией руки, преодолевшим эту вершину.

Напомним, в Третьей ОШБр продолжается набор военнослужащих. По словам руководителя штабного благотворительного фонда бригады Олега Петренко, ежедневно насчитывается 100–150 заявок от желающих присоединиться к войску.

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