Військовий Олег Шахов, який переніс ампутацію руки, підкорив Казбек

Олег Шахов і Тетяна Яловчак на вершині Казбеку. Фото: facebook.com/tdanylenko

У вівторок, 1 жовтня, боєць Третьої окремої штурмової бригади Олег Шахов із позивним "Шах" піднявся на гору Казбек. Лише пів року тому цей військовий утратив руку.

Про це в середу, 2 жовтня, повідомила журналістка Тетяна Даниленко.

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На гору Казбек військовий піднявся разом із Тетяною Яловчак — першою українкою, яка підкорила Еверест і ще сім вершин на сімох континентах світу. Підніматися мали п'ять днів, але в Олегу на підкорення вершини вистачило лише двох діб.

"Було то морозно, то спекотно, то розмито від хмар так, що нічого не видно, то сонячно, і здавалося, наче обличчя горить, без акліматизації та сну було важко, але ми змогли! Головний біль. Нудота. Погода псувалася, нам не можна було чекати, і ми піднялися за два дні", — згадує про підйом на гору військовослужбовець.

Сходження на Казбек Олег Шахов присвятив бойовим товаришам. Він став першим ветераном із ампутацією руки, який подолав цю вершину.

Нагадаємо, у Третій ОШБр триває набор військовослужбовців. За словами керівника штабного благодійного фонду бригади Олега Петренка, щодня нараховують 100–150 заявок від охочих долучитися до війська.

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