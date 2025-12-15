Ситуация на фронте за сутки — где атаковала Россия и какие потери понесла

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

На фронте не прекращаются боевые действия. За минувшие сутки на фронте зафиксировали 158 боевых столкновений, а на некоторых направлениях российские войска усилили наступление.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска нанесли 66 авиационных ударов по позициям Сил обороны и населенным пунктам, применив пять ракет и сбросив 166 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник совершил 4 286 обстрелов, среди которых 133 — из реактивных систем залпового огня, а также привлек для ударов 6 447 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Барановка Харьковской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Гуляйполе, Придорожное и Новобойковское Запорожской области, а также Одрадокаменка Херсонской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили три района сосредоточения личного состава противника, пять пунктов управления, шесть артиллерийских средств и еще один важный объект российских оккупационных войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб, и осуществил 152 обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Синельниково, Прилепки, Волчанска и в направлении Колодезного. На Купянском направлении российские войска совершили три атаки, которые Силы обороны отбили вблизи Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении противник атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах Новоегоровки, Колодязов, Новоселовки, Среднего и Заречного. На Славянском направлении украинские воины отбили семь атак вблизи Ямполя, Серебрянки и Переездного, а на Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе Часового Яра.

Самые интенсивные бои продолжались на Константиновском направлении, где враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки и в направлении Софиевки.

Покровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий противника в районах Шахматного, Никаноровки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 атак вблизи Александрограда, Новоселовки, Сосновки, Вербового, Красногорского, Привольного, Злагоды и Рыбного. На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Варваровки.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении зафиксирована одна наступательная попытка противника в сторону Приморского, а на Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины продолжают наносить российским оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, снижая наступательный потенциал противника как на передовой, так и в тылу.

За минувшие сутки общие потери российских войск составили 980 человек. Также противник потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 653 беспилотника оперативно-тактического уровня, одну единицу специальной техники и 207 единиц автомобильной техники.

