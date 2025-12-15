Ситуація на фронті за добу — де атакувала Росія і яких втрат зазнала

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті не припиняються бойові дії. За минулу добу на фронті зафіксували 158 бойових зіткнень, а на деяких напрямках російські війська посилили наступ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Як змінилася ситуація на фронті за добу

Російські війська завдали 66 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та населених пунктах, застосувавши п’ять ракет і скинувши 166 керованих авіабомб. Крім цього, противник здійснив 4 286 обстрілів, серед яких 133 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ударів 6 447 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Баранівка Харківської області, Великомихайлівка Дніпропетровської області, Гуляйполе, Придорожнє та Новобойківське Запорізької області, а також Одрадокам’янка Херсонської області.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу противника, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та ще один важливий об’єкт російських окупаційних військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом доби відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, і здійснив 152 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Синельникового, Приліпки, Вовчанська та в напрямку Колодязного. На Куп’янському напрямку російські війська здійснили три атаки, які Сили оборони відбили поблизу Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів, намагаючись просунутися у районах Новоєгорівки, Колодязів, Новоселівки, Середнього та Зарічного. На Слов’янському напрямку українські воїни відбили сім атак поблизу Ямполя, Серебрянки та Переїзного, а на Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення у районі Часового Яру.

Найінтенсивніші бої тривали на Костянтинівському напрямку, де ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та в напрямку Софіївки.

Покровський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій противника в районах Шахового, Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу Олександрограда, Новоселівки, Соснівки, Вербового, Красногірського, Привільного, Злагоди та Рибного. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій у районах Солодкого, Гуляйполя та в напрямку Варварівки.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку зафіксовано одну наступальну спробу противника у бік Приморського, а на Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни продовжують завдавати російським окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, знижуючи наступальний потенціал противника як на передовій, так і в тилу.

За минулу добу загальні втрати російських військ склали 980 осіб. Також противник втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 653 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одну одиницю спеціальної техніки та 207 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР показали кадри бойових дій у Покровську.

Водночас військові ЗСУ пояснили, як росіяни використовують з вигодою погодні умови на фронті.