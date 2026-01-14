Богомолец призвала власти отменить оплату за отопление
Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец призвала власти отменить оплату за отопление. Она отметила, что люди не должны платить за отсутствие тепла.
Об этом Ольга Богомолец сказала в эфире Вечір.LIVE.
Богомолец требует отменить плату за отопление
Заслуженный врач Украины отметила, что когда люди платят за отсутствующее тепло, это вызывает двойное разочарование и резко подрывает доверие к власти.
Богомолец отметила, что киевляне вынуждены самостоятельно искать альтернативные способы обогрева, при этом тарифы остаются неизменными. Такая ситуация, по ее мнению, является несправедливой и социально опасной.
"Хочу обратиться к киевской власти — пожалуйста, пересмотрите тарифы. Потому что, когда люди платят за то, что у них нет, у них двойной негатив возникает к власти. Потому что власть сегодня должна четко осознать — если вы не обеспечиваете тепло, то отмените оплату за тепло. Люди это оценят", — отметила врач.
Комментируя вопрос компенсации, Богомолец сказала, что финансовое бремя должны взять на себя те органы власти, которые не обеспечили тепло — в частности местные бюджеты и государство.
Врач отметила, что оплата возможна только за оказанную услугу, а отказ от начислений за отсутствующее отопление стал бы важным сигналом справедливости для людей в сложный период.
Недавно Виталий Кличко рассказал, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления.
Ранее эксперт отмечал, что ситуация с отоплением в Киеве является крайне неравномерной.
Читайте Новини.LIVE!