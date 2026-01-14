Видео
Україна
Богомолец призвала власти отменить оплату за отопление

Богомолец призвала власти отменить оплату за отопление

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 07:44
Богомолец требует отменить плату за отопление
Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. Фото: parlament.ua

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец призвала власти отменить оплату за отопление. Она отметила, что люди не должны платить за отсутствие тепла.

Об этом Ольга Богомолец сказала в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Богомолец требует отменить плату за отопление

Заслуженный врач Украины отметила, что когда люди платят за отсутствующее тепло, это вызывает двойное разочарование и резко подрывает доверие к власти.

Богомолец отметила, что киевляне вынуждены самостоятельно искать альтернативные способы обогрева, при этом тарифы остаются неизменными. Такая ситуация, по ее мнению, является несправедливой и социально опасной.

"Хочу обратиться к киевской власти — пожалуйста, пересмотрите тарифы. Потому что, когда люди платят за то, что у них нет, у них двойной негатив возникает к власти. Потому что власть сегодня должна четко осознать — если вы не обеспечиваете тепло, то отмените оплату за тепло. Люди это оценят", — отметила врач.

Комментируя вопрос компенсации, Богомолец сказала, что финансовое бремя должны взять на себя те органы власти, которые не обеспечили тепло — в частности местные бюджеты и государство.

Врач отметила, что оплата возможна только за оказанную услугу, а отказ от начислений за отсутствующее отопление стал бы важным сигналом справедливости для людей в сложный период.

Недавно Виталий Кличко рассказал, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления.

Ранее эксперт отмечал, что ситуация с отоплением в Киеве является крайне неравномерной.

тарифы Киев обстрелы теплоснабжение отопление война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
