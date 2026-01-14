Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Фото: parlament.ua

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець закликала владу скасувати оплату за опалення. Вона зазначила, що люди не повинні платити за відсутність тепла.

Про це Ольга Богомолець сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Богомолець вимагає скасувати плату за опалення

Заслужена лікарка України зазначила, що коли люди платять за відсутнє тепло, це викликає подвійне розчарування й різко підриває довіру до влади.

Богомолець наголосила, що кияни змушені самостійно шукати альтернативні способи обігріву, водночас тарифи залишаються незмінними. Така ситуація, на її думку, є несправедливою й соціально небезпечною.

"Хочу звернутися до київської влади — будь ласка, перегляньте тарифи. Тому що, коли люди платять за те, що у них немає, у них подвійний негатив виникає до влади. Тому що влада сьогодні має чітко усвідомити — якщо ви не забезпечуєте тепло, то скасуйте оплату за тепло. Люди це оцінять", — зазначила лікарка.

Коментуючи питання компенсації, Богомолець сказала, що фінансовий тягар мають взяти на себе ті органи влади, які не забезпечили тепло — зокрема місцеві бюджети та держава.

Лікарка зауважила, що оплата можлива лише за надану послугу, а відмова від нарахувань за відсутнє опалення стала б важливим сигналом справедливості для людей у складний період.

Нещодавно Віталій Кличко розповів, скільки будинків у Києві досі лишаються без опалення.

Раніше експерт наголошував, що ситуація з опаленням у Києві є вкрай нерівномірною.