Богомолець закликала владу скасувати оплату за опалення
Заслужена лікарка України Ольга Богомолець закликала владу скасувати оплату за опалення. Вона зазначила, що люди не повинні платити за відсутність тепла.
Про це Ольга Богомолець сказала в ефірі Вечір.LIVE.
Богомолець вимагає скасувати плату за опалення
Заслужена лікарка України зазначила, що коли люди платять за відсутнє тепло, це викликає подвійне розчарування й різко підриває довіру до влади.
Богомолець наголосила, що кияни змушені самостійно шукати альтернативні способи обігріву, водночас тарифи залишаються незмінними. Така ситуація, на її думку, є несправедливою й соціально небезпечною.
"Хочу звернутися до київської влади — будь ласка, перегляньте тарифи. Тому що, коли люди платять за те, що у них немає, у них подвійний негатив виникає до влади. Тому що влада сьогодні має чітко усвідомити — якщо ви не забезпечуєте тепло, то скасуйте оплату за тепло. Люди це оцінять", — зазначила лікарка.
Коментуючи питання компенсації, Богомолець сказала, що фінансовий тягар мають взяти на себе ті органи влади, які не забезпечили тепло — зокрема місцеві бюджети та держава.
Лікарка зауважила, що оплата можлива лише за надану послугу, а відмова від нарахувань за відсутнє опалення стала б важливим сигналом справедливості для людей у складний період.
