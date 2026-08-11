Боец ММА избил украинца в Польше: нападающему грозит до 20 лет

Польская полиция. Фото: Polskie Radio

Александр Шорохов Редактор

В Польше предстанет перед судом бывший профессиональный боец смешанных единоборств, который вместе с сообщниками избил гражданина Украины. Пострадавший получил тяжелые травмы головы и после экстренной операции находился в реанимации в критическом состоянии. Правоохранители задержали главного нападавшего и поместили его под стражу, а также привлекли к ответственности работниц магазина, которые спровоцировали этот конфликт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Wiadomosci.

Избиение украинца из-за пива

Инцидент произошел на территории одного из жилых комплексов после мелкой кражи в местном продуктовом магазине. Один из покупателей пытался вынести оттуда пиво, из-за чего продавщицы заперли его внутри и требовали деньги.

Женщины позвонили своему знакомому, который быстро собрал компанию друзей и устроил расправу над мужчиной на улице.

"Согласно результатам расследования, Алекс Р. избивал и пинал жертву, подвергая его непосредственной опасности смерти или серьезных телесных повреждений. Во время нападения преступники кричали, что Польша — для поляков, и что он должен вернуться в Украину воевать", — отметили следователи.

Бывший боец ММА полностью признал свою вину в суде. За это преступление ему грозит тюремный срок от 3 до 20 лет лишения свободы.

Наказание для продавщиц

Также польские правоохранители предъявили обвинения двум работницам заведения, которые решили нажиться на инциденте.

Вместо того чтобы вызвать полицию, женщины заблокировали украинца в помещении и начали шантажировать его, требуя от него 1000 злотых. Они заставили напуганного покупателя отдать им более 500 злотых. В настоящее время обе продавщицы полностью признали свою вину в вымогательстве, им грозит до пяти лет за решеткой.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, во Вроцлаве полиция задержала троих местных жителей, жестоко избивших молодую пару украинцев. Конфликт возник на парковке возле магазина. Мэр Вроцлава Яцек Сутрик выразил глубокую поддержку пострадавшим гражданам Украины и призвал городское сообщество к солидарности.

Также мы сообщали, что в 22 городах Польши прошли акции против нападений на украинцев. Главным лозунгом общенациональных акций стала фраза "Не будь равнодушным".