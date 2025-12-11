Блогер опубликовала данные о расположении ВСУ — какое наказание избрал для нее суд

Блогер. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Черновцах блогер озвучила координаты расположения подразделения ВСУ и опубликовала соответствующее видео, хотя военные предупреждали, что этого делать нельзя. Нарушительнице уже избрали наказание.

Об этом 8 декабря сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, летом 2023 года фигурантка во время онлайн-трансляции озвучила координаты украинского подразделения и продемонстрировала элементы местности, по которым можно было идентифицировать локацию военных. Военнослужащие требовали прекратить съемку, но блогер продолжила трансляцию, а затем без какого-либо редактирования опубликовала видео в YouTube и TikTok.

Блогер, которую осудили за распространение информации о ВСУ. Фото: Прокуратура Украины

Решение суда

За распространение информации о расположении ВСУ блогеру назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Постановление Верховного суда уже вступило в законную силу. Обжаловать судебное решение нельзя.

