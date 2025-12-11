Блогерка опублікувала дані про розташування ЗСУ — яке покарання обрав для неї суд

Блогерка оприлюднила координати військових — вирок суду
У Чернівцях блогерка озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та опублікувала відповідне відео, хоча військові попереджали, що цього робити не можна. Порушниці вже обрали покарання.
Про це 8 грудня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, улітку 2023 року фігурантка під час онлайн-трансляції озвучила координати українського підрозділу та продемонструвала елементи місцевості, за якими можна було ідентифікувати локацію військових. Військовослужбовці вимагали припинити зйомку, але блогерка продовжила трансляцію, а згодом без будь-якого редагування опублікувала відео в YouTube та TikTok.
Рішення суду
За поширення інформації про розташування ЗСУ блогерці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Постанова Верховного суду вже набула законної сили. Оскаржити судове рішення не можна.
