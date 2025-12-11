Відео
Головна Новини дня Блогерка оприлюднила координати військових — вирок суду

Блогерка оприлюднила координати військових — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 03:32
Блогерка опублікувала дані про розташування ЗСУ — яке покарання обрав для неї суд
Блогерка. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Чернівцях блогерка озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та опублікувала відповідне відео, хоча військові попереджали, що цього робити не можна. Порушниці вже обрали покарання.

Про це 8 грудня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, улітку 2023 року фігурантка під час онлайн-трансляції озвучила координати українського підрозділу та продемонструвала елементи місцевості, за якими можна було ідентифікувати локацію військових. Військовослужбовці вимагали припинити зйомку, але блогерка продовжила трансляцію, а згодом без будь-якого редагування опублікувала відео в YouTube та TikTok. 

Засуджена блогерка
Блогерка, яку засудили за поширення інформації про ЗСУ. Фото: Прокуратура України

Рішення суду

За поширення інформації про розташування ЗСУ блогерці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Постанова Верховного суду вже набула законної сили. Оскаржити судове рішення не можна.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
