Блогерка опублікувала дані про розташування ЗСУ — яке покарання обрав для неї суд

Блогерка. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Чернівцях блогерка озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та опублікувала відповідне відео, хоча військові попереджали, що цього робити не можна. Порушниці вже обрали покарання.

Про це 8 грудня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, улітку 2023 року фігурантка під час онлайн-трансляції озвучила координати українського підрозділу та продемонструвала елементи місцевості, за якими можна було ідентифікувати локацію військових. Військовослужбовці вимагали припинити зйомку, але блогерка продовжила трансляцію, а згодом без будь-якого редагування опублікувала відео в YouTube та TikTok.

Блогерка, яку засудили за поширення інформації про ЗСУ. Фото: Прокуратура України

Рішення суду

За поширення інформації про розташування ЗСУ блогерці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Постанова Верховного суду вже набула законної сили. Оскаржити судове рішення не можна.

