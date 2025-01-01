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Блогер в чат-рулетке разоблачил корректировщика — решение суда

1 января 2025 00:10
Катерина Османская - Редактор
В Черновцах мужчину приговорили к 15 годам за госизмену
Задержание блогера. Фото: СБУ
Катерина Османская - Редактор

Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор местному жителю Денису Коблюку, которого признали виновным в государственной измене за передачу координат критических объектов в Черновцах и поддержку российской агрессии. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 25 декабря 2024 года.

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Как разоблачили преступника

В мае 2024 года украинский YouTube-блогер, публикующий разоблачение коллаборантов, познакомился с Коблюком в чат-рулетке, представившись военнослужащим с позывным "Гром". Во время разговора Коблюк выражал поддержку России, передавал координаты нефтебазы, аэропорта и других объектов в Черновцах, а также выражал недовольство, почему россияне не наносят удары по городу.

Блогер записал 47-минутное видео, на котором черновчанин рассказывает о своей приверженности политике России, пренебрежении Украиной и готовности помогать врагу без всякого вознаграждения. В одном из эпизодов Коблюк сжег украинский флаг.

Суд и приговор

На судебном заседании обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что во время разговора находился под хмельком и "хотел похвастаться". Он также заявил, что блоггер его якобы спровоцировал.

Суд признал Дениса Коблюка виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания будет считаться с 20 июня 2024 г., дня его задержания.

Напомним, жительницу Купянска судили за то, что она сознательно работала на россиян. Женщина помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.

В Харьковской области судили полицейского, подозреваемого в госизмене. Его обвинили в коллаборантстве и подстрекательстве коллег работать на оккупантов.

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