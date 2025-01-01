У Чернівцях чоловіка засудили до 15 років за держзраду — деталі

Затримання блогера. Фото: СБУ

Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок місцевому мешканцю Денису Коблюку, якого визнали винним у державній зраді за передавання координат критичних об'єктів у Чернівцях і висловлення на підтримку російській агресії. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судовиз рішень від 25 грудня 2024 року.

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У травні 2024 року український YouTube-блогер, який публікує викриття колаборантів, познайомився з Коблюком у чат-рулетці, представившись військовослужбовцем із позивним "Гром". Під час розмови Коблюк висловлював підтримку Росії, передавав координати нафтобази, аеропорту та інших об'єктів у Чернівцях, а також висловлював невдоволення, чому росіяни не завдають ударів по місту.

Блогер записав 47-хвилинне відео, на якому чернівчанин розповідає про свою прихильність до політики Росії, зневагу до України та готовність допомагати ворогу без будь-якої винагороди. В одному з епізодів Коблюк спалив український прапор.

Суд і вирок

На судовому засіданні обвинувачений не визнав свою провину, стверджуючи, що під час розмови перебував напідпитку і "хотів похизуватися". Він також заявив, що блогер його нібито спровокував.

Суд визнав Дениса Коблюка винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Строк відбування покарання буде рахуватися з 20 червня 2024 року, дня його затримання.

Нагадаємо, мешканку Куп'янська судили за те, що вона свідомо працювала на росіян. Жінка допомогала їм "запроваджувати стандарти РФ" в українській школі.

На Харківщині судили поліцейського, підозрюваного у держзраді. Його звинуватили у колаборантстві та підбурюванні колег працювати на окупантів.