На Волыни задержали дельцов, которые хотели переправлять уклонистов в Беларусь

Двое жителей Ковельского района на Волыни, директор благотворительного фонда и представитель всеукраинской общественной организации, оказались в центре скандальной "схемы" нелегальной переправки мужчин из Украины за границу. По данным следствия, услуга стоила 7 тысяч долларов - именно столько "клиент" передал организаторам для незаконного пересечения украинско-белорусской границы.

Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления ГПСУ.

Детали следствия

Правоохранители задержали двух жителей Волыни сразу после получения ими наличных. Изъятую сумму, а также другие вещественные доказательства передали следователям. На сегодня обоим мужчинам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через границу.

Решение суда

Суд избрал меру пресечения: одному из подозреваемых — 60-дневный круглосуточный домашний арест, другому — арест в ночное время. В то же время следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных фигурантов этого дела.

По действующему законодательству, организаторам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества в случае доказательства вины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области группа мужчин пыталась незаконно попасть в Молдову. Но их автомобиль перевернулся недалеко от границы.

А на Львовщине пограничники разоблачили двух львовян, которые организовали схему для уклонистов. Злоумышленники подыскивали "клиентов" и обещали им проезд через действующие пункты пропуска.