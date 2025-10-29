Відео
Україна
Головна Новини дня "Благодійники" хотіли переправляти ухилянтів — чекають на суд

"Благодійники" хотіли переправляти ухилянтів — чекають на суд

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 23:03
На Волині затримали ділків, що хотіли переправляти ухилянтів до Білорусі
Затримання підозрюваних у справі. Фото: Волинська обласна прокуратура

Двоє мешканців Ковельського району на Волині, директор благодійного фонду та представник всеукраїнської громадської організації, опинилися у центрі скандальної "схеми" нелегального переправлення чоловіків з України за кордон. За даними слідства, послуга коштувала 7 тисяч доларів — саме стільки "клієнт" передав організаторам для незаконного перетину українсько-білоруського кордону.

Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ.

Читайте також:

Деталі слідства

Правоохоронці затримали двох жителів Волині одразу після отримання ними готівки. Вилучену суму, а також інші речові докази передали слідчим. На сьогодні обом чоловікам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через кордон.

Рішення суду

Суд обрав запобіжний захід: одному з підозрюваних — 60-денний цілодобовий домашній арешт, іншому — арешт у нічний час. Водночас слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих фігурантів цієї справи.

За чинним законодавством, організаторам загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна у разі доведення вини.

Раніше повідомлялось, що на Одещині група чоловіків намагалася незаконно потрапити до Молдови. Але їхня автівка перекинулась неподалік кордону.

А на Львівщині прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему для ухилянтів. Зловмисники підшукували "клієнтів" та обіцяли їм проїзд через чинні пункти пропуску.

кордон суд Волинська область військовозобов'язані ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
