На Волині затримали ділків, що хотіли переправляти ухилянтів до Білорусі

Двоє мешканців Ковельського району на Волині, директор благодійного фонду та представник всеукраїнської громадської організації, опинилися у центрі скандальної "схеми" нелегального переправлення чоловіків з України за кордон. За даними слідства, послуга коштувала 7 тисяч доларів — саме стільки "клієнт" передав організаторам для незаконного перетину українсько-білоруського кордону.

Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ.

Деталі слідства

Правоохоронці затримали двох жителів Волині одразу після отримання ними готівки. Вилучену суму, а також інші речові докази передали слідчим. На сьогодні обом чоловікам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через кордон.

Рішення суду

Суд обрав запобіжний захід: одному з підозрюваних — 60-денний цілодобовий домашній арешт, іншому — арешт у нічний час. Водночас слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих фігурантів цієї справи.

За чинним законодавством, організаторам загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна у разі доведення вини.

Раніше повідомлялось, що на Одещині група чоловіків намагалася незаконно потрапити до Молдови. Але їхня автівка перекинулась неподалік кордону.

А на Львівщині прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему для ухилянтів. Зловмисники підшукували "клієнтів" та обіцяли їм проїзд через чинні пункти пропуску.