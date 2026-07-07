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Главная Новости дня Бизнесмен Максим Криппа стал 100% владельцем МВЦ в Киеве

Бизнесмен Максим Криппа стал 100% владельцем МВЦ в Киеве

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 18:24
Максим Криппа полностью выкупил МВЦ в Киеве
Международный выставочный центр. Фото: Киевский городской совет

Украинский предприниматель Максим Криппа, известный как владелец киберспортивного клуба NAVI, отеля "Украина" и столичного небоскреба "Парус", полностью выкупил Международный выставочный центр. Эта площадка является крупнейшим выставочным комплексом страны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Forbes Ukraine.

Максим Криппа — единственный владелец МВЦ в Киеве

По данным издания, эта сделка стала третьей крупной сделкой предпринимателя в сфере столичной недвижимости. Процесс поглощения актива проходил в два этапа: летом 2025 года Криппа приобрел 75% Международного выставочного центра, а в марте 2026 года выкупил оставшиеся 25%.

Последнюю долю он приобрел у инвестиционного фонда "Асборн", принадлежащего Марине Дорохиной — дочери девелопера Вагифа Алиева.

Официальных публичных заявлений о заключении сделки не было, однако окончательные изменения в структуре собственности компании были зафиксированы в аналитической системе YouControl в начале весны этого года, что и подтвердило переход 100% МВЦ под контроль нового владельца.

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Отметим, что украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в число бизнес-активов предпринимателя Максима Криппы.

Как писали Новини.LIVE, киберспорт Украины выходит на новый уровень. За последний год Федерация киберспорта Украины (UESF) во главе с президентом Максимом Криппой, в частности, приступила к формированию национальных сборных в девяти дисциплинах.

Киев бизнес NaVi Максим Криппа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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