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Головна Новини дня Бізнесмен Максим Кріппа став 100% власником МВЦ у Києві

Бізнесмен Максим Кріппа став 100% власником МВЦ у Києві

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 18:24
Максим Кріппа повністю викупив МВЦ у Києві
Міжнародний виставковий центр. Фото: Київська міська рада

Український підприємець Максим Кріппа, відомий як власник кіберспортивного клубу NAVI, готелю "Україна" та столичного хмарочоса "Парус", повністю викупив Міжнародний виставковий центр. Цей майданчик є наймасштабнішим виставковим комплексом країни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Forbes Ukraine.

Максим Кріппа — єдиний власник МВЦ у Києві

За даними видання, ця угода стала третьою масштабною концентрацією підприємця у сфері столичної нерухомості. Процес поглинання активу проходив у два етапи: влітку 2025 року Кріппа придбав 75% Міжнародного виставкового центру, а в березні 2026 року викупив фінальні 25%.

Останню частку він придбав в інвестиційного фонду "Асборн", що належить Марині Дорохіній — доньці девелопера Вагіфа Алієва.

Офіційних публічних анонсів щодо закриття угоди не було, проте фінальні зміни в структурі власності компанії були зафіксовані в аналітичній системі YouControl на початку весни цього року, що й підтвердило перехід 100% МВЦ під контроль нового власника.

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Зазначимо, українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи. 

Як писали Новини.LIVE, кіберспорт України виходить на новий рівень. За останній рік Федерація кіберспорту України (UESF) на чолі з президентом Максимом Кріппою, зокрема, розпочала формування національних складів у дев’яти дисциплінах.

Київ бізнес NaVi Максим Кріппа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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