Бизнес получит льготы в обмен на инвестиции

Бизнес может получить компенсацию — какое решение приняла Рада

Дата публикации 4 ноября 2025 13:01
обновлено: 13:26
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты №13414 и №13415, которыми намерена ввести европейскую систему компенсации промышленных инвестиций через налоги. "За" проголосовали 245 и 245 нардепов соответственно.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

За что можно будет получить компенсацию

Согласно документам, предприниматель, который строит новый завод или производство по переработке, сможет вернуть часть вложенных средств за счет налогов, которые будет платить его бизнес.

Возмещение инвестиций будет осуществляться за счет налога на прибыль, налога на имущество и землю, импортного НДС и пошлины. Сумма компенсации будет зависеть от объема инвестпроекта:

  • при инвестициях от 1 млн евро до 20 млн евро — 50%;
  • от 100 тыс. евро до 1 млн евро — 70%;
  • от 20 млн евро до 50 млн евро — 30%.

Проекты, которые можно будет компенсировать через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности. Сюда относится производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; металлургическое производство (кроме машин и оборудования); изделия из дерева, бумаги и полиграфия; машиностроение.

Если законы примут в целом, то компенсацию будут предоставлять за расходы на:

  • строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;
  • приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;
  • приобретение нового оборудования и комплектующих;
  • земельный участок.

Напомним, ранее эксперты сообщали, почему вкладываться в акции на бирже уже не модно.

Также мы писали, куда украинцам лучше инвестировать первых 100 долларов.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
