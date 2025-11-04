Відео
Україна
Бізнес може отримати компенсацію — яке рішення ухвалила Рада

Бізнес може отримати компенсацію — яке рішення ухвалила Рада

Дата публікації: 4 листопада 2025 13:01
Оновлено: 13:26
Бізнес отримає пільги в обмін на інвестиції
Рада голосує. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкти №13414 та №13415, якими має намір запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки. "За" проголосували 245 та 245 нардепів відповідно.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 4 листопада.

Читайте також:

За що можна буде отримати компенсацію

Згідно з документами, підприємець, який будує новий завод чи виробництво з переробки, зможе повернути частину вкладених коштів за рахунок податків, які сплачуватиме його бізнес. 

Відшкодування інвестицій здійснюватиметься за рахунок податку на прибуток, податку на майно та землю, імпортного ПДВ та мита. Сума компенсації залежатиме від обсягу інвестпроєкту:

  • при інвестиціях від 1 млн євро до 20 млн євро — 50%;
  • від 100 тис. євро до 1 млн євро — 70%;
  • від 20 млн євро до 50 млн євро — 30%.

Проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Сюди відносить виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; металургійне виробництво (крім машин і устаткування); вироби з дерева, паперу і поліграфія; машинобудування.

Якщо закони ухвалять в цілому, то компенсацію надаватимуть за витрати на:

  • будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
  • придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
  • придбання нового обладнання та комплектуючих;
  • земельну ділянку.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, чому вкладатися в акції на біржі вже не модно.

Також ми писали, куди українцям краще інвестувати перших 100 доларів.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
