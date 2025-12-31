Видео
Главная Новости дня Бизнес для охраны генераторов нанимает пенсионеров — что известно

Бизнес для охраны генераторов нанимает пенсионеров — что известно

Дата публикации 31 декабря 2025 12:43
Олег Попенко рассказал, как пенсионеров привлекают к охране генератора
Генератор возле магазина. Фото: VSN

Владельцы бизнеса нанимают пенсионеров, чтобы они по несколько часов дежурили возле генераторов и следили, чтобы их не украли. Или же люди ставят генераторы в запрещенных на это местах.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Неправильно установленный генератор может привести к смерти

Попенко раскритиковал отсутствие контроля за работой и размещением генераторов в городах.

"Это все брошено на произвол судьбы. Те, кто должны за это отвечать, я имею в виду органы местного самоуправления, и ГСЧС — они должны были провести разъяснительную работу", — говорит он.

Попенко отметил, что люди ставят генераторы где угодно: в подвалах, подъездах, на балконах и даже под навесами, что является прямым нарушением базовых правил безопасности. По нормативам, генератор должен стоять не ближе, чем в шести метрах от помещений и точно не внутри жилых домов.

"Люди гибли и в прошлом, и в позапрошлом году. Но никто не обращает на это внимание, никому нет до этого дела. Если на первом этаже в многоэтажке есть ряд магазинов и там подключено несколько генераторов, то к чему это приводит? Это приводит к тому, что все эти выбросы идут к людям на первый, второй и третий этажи", — добавил эксперт.

Отмечается, что одной из причин, почему генераторы стоят так близко к магазинам является то, что их воруют.

"Занимайтесь людьми, наймите какого-то пенсионера, пусть он стоит у этого генератора два-три часа, дайте ему за это какие-то деньги. Ну это также происходит, я вам скажу. Люди, для того, чтобы уберечь свое имущество нанимают пенсионеров", — говорит он.

Напомним, недавно в Одесской области двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом от генератора.

Также мы писали, где можно устанавливать генератор на территории частного дома.

пенсионеры магазины бизнес генераторы отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
