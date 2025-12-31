Олег Попенко розповів, як пенсіонерів залучають до охорони генератора

Генератор біля магазину. Фото: VSN

Власники бізнесу наймають пенсіонерів, щоб вони по кілька годин чергували біля генераторів і стежили, аби їх не вкрали. Або ж люди ставлять генератори в заборонених на це місцях.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Неправильно встановлений генератор може призвести до смерті

Попенко розкритикував відсутність контролю за роботою та розміщенням генераторів у містах.

"Це все кинуто на призволяще. Ті, хто повинні за це відповідати, я маю на увазі органи місцевого самоврядування, і ДСНС — вони повинні були провести роз’яснювальну роботу", — каже він.

Попенко зазначив, що люди ставлять генератори де завгодно: у підвалах, під’їздах, на балконах і навіть під навісами, що є прямим порушенням базових правил безпеки. За нормативами, генератор має стояти не ближче, ніж за шість метрів від приміщень і точно не всередині житлових будинків.

"Люди гинули і в минулому, і позаминулому році. Але ніхто не звертає на це увагу, нікому нема до цього діла. Якщо на першому поверсі в багатоповерхівці є ряд магазинів і там підключено кілька генераторів, то до чого це призводить? Це призводить до того, що всі ці викиди йдуть до людей на перший, другий і третій поверхи", — додав експерт.

Зазначається, що однією з причин, чому генератори стоять так близько до магазинів є те, що їх крадуть.

"Займайтесь людьми, найміть якогось пенсіонера, хай він стоїть біля цього генератора дві-три години, дайте йому за це якісь гроші. Ну це також відбувається, я вам скажу. Люди, для того, щоб вберегти своє майно наймають пенсіонерів", — каже він.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом від генератора.

Також ми писали, де можна встановлювати генератор на території приватного будинку.