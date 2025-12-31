Відео
Бізнес для охорони генераторів наймає пенсіонерів — що відомо

Бізнес для охорони генераторів наймає пенсіонерів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:43
Олег Попенко розповів, як пенсіонерів залучають до охорони генератора
Генератор біля магазину. Фото: VSN

Власники бізнесу наймають пенсіонерів, щоб вони по кілька годин чергували біля генераторів і стежили, аби їх не вкрали. Або ж люди ставлять генератори в заборонених на це місцях.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Неправильно встановлений генератор може призвести до смерті

Попенко розкритикував відсутність контролю за роботою та розміщенням генераторів у містах.

"Це все кинуто на призволяще. Ті, хто повинні за це відповідати, я маю на увазі органи місцевого самоврядування, і  ДСНС  вони повинні були провести роз’яснювальну роботу", — каже він.

Попенко зазначив, що люди ставлять генератори де завгодно: у підвалах, під’їздах, на балконах і навіть під навісами, що є прямим порушенням базових правил безпеки. За нормативами, генератор має стояти не ближче, ніж за шість метрів від приміщень і точно не всередині житлових будинків.

"Люди гинули і в минулому, і позаминулому році. Але ніхто не звертає на це увагу, нікому нема до цього діла. Якщо на першому поверсі в багатоповерхівці є ряд магазинів і там підключено кілька генераторів, то до чого це призводить? Це призводить до того, що всі ці викиди йдуть до людей на перший, другий і третій поверхи", — додав експерт.

Зазначається, що однією з причин, чому генератори стоять так близько до магазинів є те, що їх крадуть.

"Займайтесь людьми, найміть якогось пенсіонера, хай він стоїть біля цього генератора дві-три години, дайте йому за це якісь гроші. Ну це також відбувається, я вам скажу. Люди, для того, щоб вберегти своє майно наймають пенсіонерів", — каже він.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом від генератора.

Також ми писали, де можна встановлювати генератор на території приватного будинку.

пенсіонери магазини бізнес генератори відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
