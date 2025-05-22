Учитывая свой статус украинским беженцам нелегко оплачивать коммунальные услуги в ЕС

Девушка рассчитывает оплату за ЖКХ. Иллюстративное фото: pexels.com

Украинские беженцы в Европе до сих пор не привыкли к большим счетам за коммунальные услуги, если сравнивать их с украинскими. Конечно, все зависит и от средней европейской зарплаты и от региона проживания, однако, цены, мягко говоря "кусаются", особенно, если ты беженец.

Корреспонденты программы "Київський час" провели исследование на местах и выяснили, сколько платят за ЖКХ французы и немцы.

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Что с ценами во Франции

Например, во французском городе Мюлуз за квартиру площадью 55 "квадратов" украинцы ежемесячно платят 168 евро (7892 грн) за электроэнергию, 60 евро (2819 грн) — за воду, а еще 98 евро (4604 грн) — за вывоз мусора и уборку территории.

Средняя цена за кубометр воды во Франции — 4,34 евро (204 грн), а за киловатт электроэнергии — 20 центов. Плата зависит от тарифа, времени суток и региона.

Сколько тратят на ЖКХ в Германии

Другая корреспондентка проинформировала, что в Германии расценки колеблются. За холодную воду платят от 1,20 до 4,70 евро (56 — 220 грн) за куб. Горячая вода — или централизованная, или из бойлера, и обходится до 40 евро (1879 грн) в месяц. Дороже всего — отопление: в зимний период квартира на 60-70 квадратов "съедает" до 100 евро (4698 грн). Цены зависят от типа жилья, системы отопления и энергоэффективности. Правительство Германии поддерживает переход на тепловые помпы, компенсируя до 30% расходов.

Ранее мы сообщали, что в Украине с мая текущего года заработали новые правила предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Главным изменением является учет совокупного дохода семей.

Также мы писали, что в Нафтогазе призвали клиентов актуализировать данные. Благодаря этому потребители природного газа избегут различных проблем в будущем.