Враховуючи свій статус українським біженцям нелегко оплачувати комунальні послуги в ЄС

Дівчина розраховує оплату за ЖКГ. Ілюстративне фото: pexels.com

Українські біженці в Європі досі не звикли до великих рахунків за комунальні послуги, якщо порівнювати їх з українськими. Звичайно, все залежить і від середньої європейської зарплати й від регіону проживання, проте, ціни, м'яко кажучи "кусаються", особливо, якщо ти біженець.

Кореспонденти програми "Київський час" провели дослідження на місцях і з'ясували, скільки платять за ЖКГ французи та німці.

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Що з цінами у Франції

Наприклад, у французькому місті Мюлуз за квартиру площею 55 "квадратів" українці щомісяця сплачують 168 євро (7892 грн) за електроенергію, 60 євро (2819 грн) — за воду, а ще 98 євро (4604 грн) — за вивіз сміття і прибирання території.

Середня ціна за кубометр води у Франції — 4,34 євро (204 грн), а за кіловат електроенергії — 20 центів. Плата залежить від тарифу, часу доби й регіону.

Скільки витрачають на ЖКГ у Німеччині

Інша кореспондентка проінформувала, що у Німеччині розцінки коливаються. За холодну воду платять від 1,20 до 4,70 євро (56 — 220 грн) за куб. Гаряча вода — або централізована, або з бойлера, і обходиться до 40 євро (1879 грн) на місяць. Найдорожче — опалення: у зимовий період квартира на 60–70 квадратів "з’їдає" до 100 євро (4698 грн). Ціни залежать від типу житла, системи опалення та енергоефективності. Уряд Німеччини підтримує перехід на теплові помпи, компенсуючи до 30% витрат.

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Також ми писали, що у Нафтогазі закликали клієнтів актуалізувати дані. Завдяки цьому споживачі природного газу уникнуть різноманітних негараздів у майбутньому.