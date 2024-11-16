В случае принятия биткоина в качестве стратегического резерва в США, его стоимость может увеличиться на 400%

Иллюстративный коллаж Дональда Трампа и биткоина Фото: росСМИ

Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц прогнозирует безумное подорожание биткоина в случае некоторых инновационных решений администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. В этом случае биткоин взлетит на 400%.

Об этом Майк Новограц заявил в интервью агентству Bloomberg.

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По словам эксперта, это произойдет, если Трамп определит именно биткоин как стратегический резервный актив. Именно это пообещала сенатор-республиканец от Вайоминга Синтия Ламмис вскоре после победы Трампа на президентских выборах.

А сам Трамп заявлял в Нэшвилле, что он собирается стать крипто-президентом, биткойн-президентом.

"Если мы получим биткойн в качестве резервной криптовалюты, то я буду плакать крокодиловыми слезами, от счастья, ведь имею биткоины. Я думаю, что биткойн достигнет 500 000 долларов", — заявил Новограц.

Кроме этого, потенциальное принятие биткойна в качестве резервного актива США может иметь волновой эффект во всем мире.

"Это совсем другая парадигма, потому что она заставляет другие страны, и страны уже покупают. И у меня есть дорогой друг, парень, который привлек меня к биткойнам в 2013 году, который сейчас на Ближнем Востоке", — отметил эксперт.

Однако генеральный директор Galaxy Digital говорит, что существует "низкая вероятность", что США могут принять биткойн в качестве резервного актива.

"Я не считаю, что доллар нуждается в чем-то, чтобы его поддержать. У нас самая сильная армия в мире. Мы имеем доминирующую экономику в мире и резервную валюту, которую мы заработали. И потребность резервного копирования резервной валюты противоречит интуиции", — подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье, 10 ноября, впервые цена биткоина достигла 80 тысяч долларов, что стало новым историческим рекордом. С тех пор цена продолжает расти.

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