У разі прийняття біткоїна в якості стратегічного резерву у США його вартість може збільшитись на 400%

Ілюстративний колаж Дональда Трампа та біткоїна. Фото: росЗМІ

Генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц прогнозує шалене подорожчання біткоїна у разі деяких іноваційних рішень адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа. В цьому випадку біткоїн злетить на 400%.

Про це Майк Новограц заявив в інтерв'ю агенції Bloomberg.

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За словами експерта, це станеться, якщо Трамп визначить саме біткоїн, як стратегічний резервний актив. Саме це пообіцяла сенатор-республіканець від Вайомінгу Синтія Ламміс незабаром після перемоги Трампа на президентських виборах.

А ще сам Трамп заявляв у Нешвіллі, що він збирається стати крипто-президентом, біткойн-президентом.

"Якщо ​​ми отримаємо біткойн в якості резервної криптовалюти, то я буду плакати крокодилячими сльозами, від щастя, адже маю біткоїни. Я думаю, що біткойн досягне 500 000 доларів", — заявив Новограц.

Крім цього, потенційне прийняття біткойна як резервного активу США може мати хвилевий ефект у всьому світі.

"Це зовсім інша парадигма, тому що вона змушує інші країни, і країни вже купують. І в мене є дорогий друг, хлопець, який привернув мене до біткойнів у 2013 році, який зараз на Близькому Сході", — зазначив експерт.

Проте генеральний директор Galaxy Digital каже, що існує "низька ймовірність", що США можуть прийняти біткойн як резервний актив.

"Я не вважаю, що долар потребує чогось, щоб його підтримати. У нас найсильніша армія у світі. Ми маємо домінуючу економіку у світі та резервну валюту, яку ми заробили. І потреба резервного копіювання резервної валюти суперечить інтуїції", — підкреслив він.

Нагадаємо, у неділю, 10 листопада вперше ціна біткоїна досягла 80 тисяч доларів, що стало новим історичним рекордом. Відтоді ціна продовжує зростати.

Раніше ми писали, що штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи людям значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.