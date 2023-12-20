Большинство украинцев не верят, что между Зеленским и Залужным существует конфликт
Украинцы разделились почти поровну в оценке того, действительно ли между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным существует конфликт. Однако все же большинство (39%) не верят, что главнокомандующие действительно поссорились.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Сколько людей верят в конфликт между Зеленским и Залужным
Согласно результатам опроса, несколько больше людей (39%) считают, что "определенных разногласий, трения или недоразумения" между главкомом и президентом почти или вовсе отсутствуют. В то же время, 35% считает, что конфликт есть, но не очень серьезный. 8% считает, что разногласия очень серьезны. 18% затруднились ответить. Во всех регионах взгляды респондентов по этому вопросу достаточно схожи.
Отмечается, что меньше всего в конфликт главка и президент верят в прифронтовых регионах востока (29%) и юга (26%). Больше всего — на западе (35%) и центре (41%).
Кроме того, украинцев спросили, как они относятся к возможной отставке Валерия Залужного. К этому негативно относится большинство респондентов — 72%.
Только 2% поддерживают такой шаг. 21% принадлежит нейтрально. 5% затруднились ответить.
Как известно, опрос был проведен в период с 4 по 10 декабря. Опрошено 1200 респондентов, в возрасте от 18 лет и старше.
Напомним, Президент Украины Владимир Залужный на своей пресс-конференции 20 декабря рассказал о своих отношениях с Валерием Залужным. По его словам, у них рабочие отношения.
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