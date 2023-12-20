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Більшість українців не вірять, що між Зеленським та Залужним існує конфлікт

20 грудня 2023 13:46
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Більшість українців не вірять, що між Зеленським та Залужним існує конфлікт
Валерій Залужний та Володимир Зеленський. Фото: Creative Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українці розділилися майже порівну в оцінці того, чи справді між Президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним існує конфлікт. Проте все ж більшість (39%) не вірять, що головнокомандувачі справді посварилися.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

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Згідно з результатами опитування дещо більше людей (39%) вважають, що "певних розбіжностей, тертя чи непорозуміння" між головкомом і президентом майже або зовсім відсутні. Водночас 35% вважає, що конфлікт є, але не дуже серйозний. 8% вважає, що розбіжності є дуже серйозними. 18% важко відповісти. У всіх регіонах погляди респондентів з цього питання досить подібні.

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Результати опитування. Фото: КМІС

Зазначається, що найменше у конфлікт головкому та президента вірять у прифронтових регіонах сходу (29%) та півдня (26%). Найбільше — на заході (35%) та центрі (41%).

Окрім того, українців запитали, як вони ставляться до можливої відставки Валерія Залужного. До цього негативно ставиться переважна більшість респондентів — 72%.

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Результати опитування. Фото: КМІС

Лише 2% підтримують такий крок. 21% належить нейтрально. 5% не змогли відповісти.

Як відомо, опитування було проведене у період з 4 по 10 грудня. Опитано 1 200 респондентів, віком від 18 років і старше.

Нагадаємо, Президент України Володимир Залужний на своїй пресконференції 20 грудня розповів про свої стосунки з Валерієм Залужним. За його словами, у них робочі відносини. 

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