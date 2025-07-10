Карта движения воздушных целей на Украину 10 июля — куда летели Шахеды

Большинство целей летели на столицу — карта движения БпЛА ночью
Киев в ночь на 10 июля в очередной раз подвергся масштабной атаке дронами и ракетами со стороны России. По информации мониторинговых источников, именно Киев был главной целью врага.
Об этом сообщают в мониторинговой группе "ПВО Радар" в Telegram.
Куда летело большинство российских дронов этой ночью
Как указывает обнародованная карта траекторий полета ракет и беспилотников, большинство целей Россия направила на Киев.
Предварительно, по подсчетам мониторинговых каналов, сообщается, что для атаки агрессор использовал от 400 до 500 дронов различных типов, а также около 15 ракет — как баллистических, так и крылатых.
Напомним, в результате падения обломков в нескольких районах столицы возникли пожары, есть пострадавшие.
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