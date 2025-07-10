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Большинство целей летели на столицу — карта движения БпЛА ночью

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Дата публикации 10 июля 2025 07:55
Карта движения воздушных целей на Украину 10 июля — куда летели Шахеды
Беспилотники "Шахед". Фото: кадр из видео

Киев в ночь на 10 июля в очередной раз подвергся масштабной атаке дронами и ракетами со стороны России. По информации мониторинговых источников, именно Киев был главной целью врага.

Об этом сообщают в мониторинговой группе "ПВО Радар" в Telegram.

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Как указывает обнародованная карта траекторий полета ракет и беспилотников, большинство целей Россия направила на Киев.

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Карта движения БпЛА и ракет над территорией Украины 10 июля. Фото: ПВО Радар

Предварительно, по подсчетам мониторинговых каналов, сообщается, что для атаки агрессор использовал от 400 до 500 дронов различных типов, а также около 15 ракет — как баллистических, так и крылатых.

Напомним, в результате падения обломков в нескольких районах столицы возникли пожары, есть пострадавшие.

війна Россия атака Шахед БпЛА
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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