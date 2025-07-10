Карта руху повітряних цілей на Україну 10 липня — куди летіли Шахеди

Більшість цілей летіли на столицю — карта руху БпЛА цієї ночі
Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 07:55
Безпілотники "Шахед". Фото: кадр з відео
Київ у ніч проти 10 липня вкотре зазнав масштабної атаки дронами та ракетами з боку Росії. За інформацією моніторингових джерел, саме Київ був головною ціллю ворога.
Про це повідомляють у моніторинговій групі "ППО Радар" в Telegram.
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Як вказує оприлюднена карта траєкторій польоту ракет і безпілотників, більшість цілей Росія скерувала на Київ.
Попередньо, за підрахунками моніторингових каналів, повідомляється, що для атаки агресор використав від 400 до 500 дронів різних типів, а також близько 15 ракет — як балістичних, так і крилатих.
Нагадаємо, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці виникли пожежі, є постраждалі.
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