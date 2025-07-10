Карта руху повітряних цілей на Україну 10 липня — куди летіли Шахеди

Безпілотники "Шахед". Фото: кадр з відео

Київ у ніч проти 10 липня вкотре зазнав масштабної атаки дронами та ракетами з боку Росії. За інформацією моніторингових джерел, саме Київ був головною ціллю ворога.

Про це повідомляють у моніторинговій групі "ППО Радар" в Telegram.

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Як вказує оприлюднена карта траєкторій польоту ракет і безпілотників, більшість цілей Росія скерувала на Київ.

Карта руху БпЛА та ракет над територією України 10 липня. Фото: ППО Радар

Попередньо, за підрахунками моніторингових каналів, повідомляється, що для атаки агресор використав від 400 до 500 дронів різних типів, а також близько 15 ракет — як балістичних, так і крилатих.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці виникли пожежі, є постраждалі.