Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Більшість цілей летіли на столицю — карта руху БпЛА цієї ночі

Більшість цілей летіли на столицю — карта руху БпЛА цієї ночі

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 07:55
Карта руху повітряних цілей на Україну 10 липня — куди летіли Шахеди
Безпілотники "Шахед". Фото: кадр з відео

Київ у ніч проти 10 липня вкотре зазнав масштабної атаки дронами та ракетами з боку Росії. За інформацією моніторингових джерел, саме Київ був головною ціллю ворога.

Про це повідомляють у моніторинговій групі "ППО Радар" в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Куди летіла більшість російських дронів цієї ночі

Як вказує оприлюднена карта траєкторій польоту ракет і безпілотників, більшість цілей Росія скерувала на Київ.

null
Карта руху БпЛА та ракет над територією України 10 липня. Фото: ППО Радар

Попередньо, за підрахунками моніторингових каналів, повідомляється, що для атаки агресор використав від 400 до 500 дронів різних типів, а також близько 15 ракет — як балістичних, так і крилатих.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці виникли пожежі, є постраждалі.

війна Росія атака Шахед БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації