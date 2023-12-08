Большинство немцев выступает за сокращение военной помощи для Украины

Немецкий танк. Иллюстративное фото: Reuters

Более 50% населения в Германии выступило за уменьшение военной помощи для Украины. В целом, за такой шаг выступает 54% немцев, в то время как против этого — 41%.

Об этом говорится в исследовании, которое провел институт Infratest dimap, пишет DW.

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Результаты опроса среди немцев

В свою очередь 35% опрошенных предложили в очередной раз объявить в стране чрезвычайное финансовое положение. Такой шаг позволит принять дополнительные кредиты, чтобы преодолеть бюджетный кризис. За то, чтобы повысились налоги и вычеты, выступило только 8%.

"Среди тех немцев, которые поддерживают сокращение расходов, почти две трети называют отказ от повышения с 2024 года на 12 процентов социальной помощи, размер которой сейчас составляет 502 евро на взрослого одинокого человека, не считая оплату жилья и коммунальных услуг. Такое мероприятие считают приемлемым 64 проценты опрошенных, против выступил 31 процент", — говорится в сообщении.

Что еще предлагают граждане Германии

Отмечается, что экономить на природоохранных и климатически нейтральных технологиях предложил 41% немцев, но 55% выступили против этого. Также еще меньше людей поддерживают сокращение помощи малообеспеченным семьям, 27% — за, 69% — против.

"Следует учитывать, что вопрос о том, какие статьи расходов следует сокращать, ставили только тем 47 процентам респондентов, которые видят выход из бюджетного кризиса только в экономии. Не отражена позиция по военной помощи Украине и другим вопросам немцев, выступающих за новое финансовое чрезвычайное положение или повышение налогов", — добавили в материале.

Напомним, военная поддержка Украины от союзников продолжится и в 2024 году. В частности, Великобритания на следующий год не будет сокращать помощь Украине.