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Більшість німців виступає за скорочення військової допомоги для України

8 грудня 2023 23:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Більшість німців виступає за скорочення військової допомоги для України
Німецький танк. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Понад 50% населення в Німеччині виступило за зменшення військової допомоги для України. Загалом за такий крок виступає 54% німців, в той час як проти цього — 41%.

Про це йдеться у дослідженні, яке провів інститут Infratest dimap, пише DW.

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Результати опитування серед німців

Своєю чергою 35% опитаних запропонували вчергове оголосити в країні надзвичайний фінансовий стан. Такий крок дозволить взяти додаткові кредити, аби подолати бюджетну кризу. За те, аби підвищилися податки та відрахування, виступило тільки 8%. 

"Серед тих німців, які підтримують скорочення витрат, майже дві третини називають відмову від підвищення з 2024 року на 12 відсотків соціальної допомоги, розмір якої зараз становить 502 євро на дорослу самотню людину, не рахуючи оплату житла та комунальних послуг. Такий захід вважають прийнятним 64 відсотки опитаних, проти виступив 31 відсоток", — йдеться у повідомленні.

Що ще пропонують громадяни Німеччини

Зазначається, що економити на природоохоронних та кліматично нейтральних технологій запропонував 41% німців, але 55% виступили проти цього. Також ще менше людей підтримують скорочення допомоги для малозабезпечених родин, 27% — за, 69% — проти.

"Варто враховувати, що питання про те, які статті видатків слід скорочувати, ставили лише тим 47 відсоткам респондентів, які бачать вихід із бюджетної кризи лише в економії. Не відображена позиція щодо військової допомоги Україні й інших питань тих німців, які виступають за новий фінансовий надзвичайний стан чи підвищення податків", — додали у матеріалі. 

Нагадаємо, військова підтримка України від союзників продовжиться і 2024 року. Зокрема, Велика Британія наступного року не скорочуватиме допомогу Україні.

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