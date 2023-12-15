Больше голосов за Путина — на оккупированных территориях ввели новое правило голосования

РФ проводит выборы на оккупированных территориях Фото: Центр национального сопротивления

В РФ продолжают готовиться к предстоящим президентским выборам. Их планируют провести и на оккупированных территориях Луганской области. Там состоится так называемое досрочное голосование. Оно продлится с 25 февраля по 14 марта.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор в своем Telegram.

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По словам Лысогора, отдать голос за российского диктатора можно будет и 15-17 марта дистанционно. Несмотря на то, что на этих территориях полтора года отсутствует Интернет — это не помешает врагу.

"Нужно больше голосов за Путина - так решили в их ЦИК ", — отметил чиновник.

Прогнозируется, что в случае, если явка на избирательных участках будет невысокой, к людям придут домой, не оставив им права выбора.

"А еще расширен перечень документов для участия в выборах. В частности, можно отдать голос, не имея паспорта РФ. Необходимо предъявить заменяющий его документ" , — рассказал чиновник.

Впрочем, на этом оккупанты не остановились. В рекомендованный перечень документов для голосования, размещенном на сайте ЦИК РФ, включен и паспорт гражданина СССР образца 1974 года.

Напомним, российская центральная избирательная комиссия приняла постановление провести президентские выборы весной следующего года на оккупированных территориях Украины. Ранее на них кремлевские гауляйтеры объявили военное положение.