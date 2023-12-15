Більше голосів за Путіна — на окупованих територіях запровадили нове правило голосування
У РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести і на окупованих територіях Луганщини. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме від 25 лютого до 14 березня.
Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram.
На окупованих територіях змушують голосувати за Путіна
За словами Лисогора, віддати голос за російського диктатора можна буде і 15-17 березня дистанційно. Попри те, що цих територіях півтора року відсутній Інтернет — це не стане на заваді ворогу.
"Треба більше голосів за Путіна — так вирішили в їхній ЦВК", — зазначив посадовець.
Прогнозовано, що у разі, якщо явка на виборичих дільницях буде невисокою, до людей прийдуть додому не залишивши їм права вибору.
"А ще розширено перелік документів для участі у виборах. Зокрема, можна віддати голос, не маючи паспорту РФ. Необхідно пред’явити документ, що його заміняє", — розповів чиновник.
Утім, на цьому окупанти не зупинилися. До рекомендованого перліку документів для голосування, розміщеному на сайті ЦВК РФ, включено і паспорт громадянина СРСР зразка 1974 року.
Нагадаємо, російська центральна виборча комісія ухвалила постанову провести президентські вибори навесні наступного на окупованих територіях України. Раніше на них кремлівські гауляйтери оголосили воєнний стан.
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