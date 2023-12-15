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Більше голосів за Путіна — на окупованих територіях запровадили нове правило голосування

15 грудня 2023 06:48
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Більше голосів за Путіна — на окупованих територіях запровадили нове правило голосування
РФ проводить вибори на окупованих територіях. Фото: Центр національного спротиву
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести і на окупованих територіях Луганщини. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме від 25 лютого до 14 березня.

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram.

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За словами Лисогора, віддати голос за російського диктатора можна буде і 15-17 березня дистанційно. Попри те, що цих територіях півтора року відсутній Інтернет — це не стане на заваді ворогу.

"Треба більше голосів за Путіна — так вирішили в їхній ЦВК", — зазначив посадовець.

Прогнозовано, що у разі, якщо явка на виборичих дільницях буде невисокою, до людей прийдуть додому не залишивши їм права вибору.

"А ще розширено перелік документів для участі у виборах. Зокрема, можна віддати голос, не маючи паспорту РФ. Необхідно пред’явити документ, що його заміняє", — розповів чиновник.

Утім, на цьому окупанти не зупинилися. До рекомендованого перліку документів для голосування, розміщеному на сайті ЦВК РФ, включено і паспорт громадянина СРСР зразка 1974 року.

Нагадаємо, російська центральна виборча комісія ухвалила постанову провести президентські вибори навесні наступного на окупованих територіях України. Раніше на них кремлівські гауляйтери оголосили воєнний стан.

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