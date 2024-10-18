Судно Григорий Ловцов перевернулось на Сахалине — что известно о пропавших и пострадавших

Судно "Григорий Ловцов". Фото росСМИ

В России у побережья Сахалина произошел инцидент с грузовым судном "Григорий Ловцов", перевозившим щебень и песок. Корабль перевернулся при перегрузке неподалеку от Корсаковского района.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot в пятницу, 18 октября.

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По информации Telegram-канала, семь членов экипажа оказались в воде.

Перевернутый корабль. Фото: соцсети

Трое моряков были спасены другими судами, прибывшими на место происшествия. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. По альтернативным данным, двое погибли, одного спасли и доставили в больницу.

В настоящее время продолжаются активные поисково-спасательные операции, в которых принимают участие два буксира и спасательное судно. Сахалинская транспортная прокуратура начала расследование инцидента.

Спасательная операция. Фото: соцсети

Владелец судна, находясь в другом городе, заявил, что ему не до этого и этим пусть занимается МЧС.

Ранее к этому судну уже были вопросы, и это не первый инцидент с этим кораблем.

Также мы писали, что пытаясь пришвартоваться в порту Констанца, контейнеровоз Sky Light столкнулся сразу с двумя стоящими у причала суднами. Администрация порта начала расследование.

Напомним, российские военные корабли, остающиеся во временно оккупированном Крыму, в основном находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, причальные места в Новороссийске, где россияне пытаются укрепиться почти закончились, и там уже нет возможности принимать новые корабли.