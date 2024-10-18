Судно Григорий Ловцов перевернулось на Сахалине — что известно о пропавших и пострадавших

У побережья России перевернулся корабль — фото
В России у побережья Сахалина произошел инцидент с грузовым судном "Григорий Ловцов", перевозившим щебень и песок. Корабль перевернулся при перегрузке неподалеку от Корсаковского района.
Об этом сообщает Telegram-канал Shot в пятницу, 18 октября.
Что известно о кораблекрушении
По информации Telegram-канала, семь членов экипажа оказались в воде.
Трое моряков были спасены другими судами, прибывшими на место происшествия. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. По альтернативным данным, двое погибли, одного спасли и доставили в больницу.
В настоящее время продолжаются активные поисково-спасательные операции, в которых принимают участие два буксира и спасательное судно. Сахалинская транспортная прокуратура начала расследование инцидента.
Владелец судна, находясь в другом городе, заявил, что ему не до этого и этим пусть занимается МЧС.
Ранее к этому судну уже были вопросы, и это не первый инцидент с этим кораблем.
Также мы писали, что пытаясь пришвартоваться в порту Констанца, контейнеровоз Sky Light столкнулся сразу с двумя стоящими у причала суднами. Администрация порта начала расследование.
Напомним, российские военные корабли, остающиеся во временно оккупированном Крыму, в основном находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, причальные места в Новороссийске, где россияне пытаются укрепиться почти закончились, и там уже нет возможности принимать новые корабли.
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