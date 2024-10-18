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Біля узбережжя Росії перевернувся корабель — фото

18 жовтня 2024 11:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Судно Григорій Ловцов перекинулось на Сахаліні — що відомо про зниклих і постраждалих
Судно "Григорій Ловцов". Фото росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Росії біля узбережжя Сахаліну стався інцидент з вантажним судном "Григорій Ловцов", яке перевозило щебінь і пісок. Корабель перекинувся під час перевантаження неподалік Корсаківського району.

Про це повідомляє Telegram- канал Shot у п'ятницю, 18 жовтня.

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За інформацією Telegram-каналу,  семеро членів екіпажу опинилися у воді.

Перевернувся корабель
Перевернутий корабель. Фото: соцмережі

Троє моряків були врятовані іншими суднами, що прибули на місце події. Доля ще чотирьох осіб залишається невідомою. За альтернативними даними, двоє загинули, одного врятували і доставили до лікарні.

Наразі тривають активні пошуково-рятувальні операції, в яких беруть участь два буксири і рятувальне судно. Сахалінська транспортна прокуратура розпочала розслідування інциденту.

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Рятувальна операція. Фото: соцмережі

Власник судна, перебуваючи в іншому, місті і заявив, що йому не до цього і цим нехай займається МЧС. 

Раніше до цього судна вже були питання і це не перший інцидент з цим кораблем.

Також ми писали, що намагаючись пришвартуватися у порту Констанца, контейнеровоз Sky Light зіштовхнувся одразу з двома суднами, які вже стояли біля причалу. Адміністрація порту почала розслідування.

Нагадаємо, російські військові кораблі, які залишаються в тимчасово окупованому Криму, здебільшого перебувають у незадовільному стані. Окрім того, причальні місця в Новоросійську, де росіяни намагаються укріпитися, майже закінчилися, і там вже немає можливості приймати нові кораблі.

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