Возле границы с Польшей нашли мертвым военного ГПСУ

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 18:10
Мертвого военного ГПСУ нашли мертвым возле границы с Польшей
КПП с Польшей. Иллюстративное фото: uk.wikipedia.org

Вблизи границы с Польшей на Волыни нашли мертвого пограничника. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина" 3 сентября.

Читайте также:

Смерть пограничника вблизи Польши

Демченко рассказал, что в одном из подразделений из состава Волынского пограничного отряда нашли тело военного. Рядом с ним находилось штатное оружие.

"На место вызваны медики и правоохранительные органы. Сейчас проводятся следственные действия. В свою очередь по данному факту Волынским пограничным отрядом начато служебное расследование", — сказал представитель ГПСУ.

В то же время СМИ выяснили, что погибший — 36-летний главный сержант и помощник начальника отдела по логистике Луцкого пограничного отряда. По предварительным данным, военнослужащий выстрелил себе в висок и скончался на месте.

Напомним, в Одесской области при попытке незаконного пересечения границы погиб украинец, пограничники преследовали его и другого гражданина и сделали предупредительные выстрелы.

Также мы писали, через какую границу чаще бегут уклонисты. Каждый день вылавливают около десяти мужчин с поддельными документами.

