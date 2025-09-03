Відео
Біля кордону з Польщею знайшли мертвим військового ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 18:10
Мертвого військового ДПСУ знайшли мертвим біля кордону з Польщею
КПП з Польщею. Ілюстративне фото: uk.wikipedia.org

Поблизу кордону з Польщею на Волині знайшли мертвого прикордонника. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна" 3 вересня. 

Читайте також:

Смерть прикордонника поблизу Польщі

Демченко розповів, що в одному з підрозділів зі складу Волинського прикордонного загону знайшли тіло військового. Поряд з ним перебувала штатна зброя. 

"На місце викликано медиків та правоохоронні органи. Наразі проводяться слідчі дії. Своєю чергою за даним фактом Волинським прикордонним загоном розпочато службове розслідування", — сказав речник ДПСУ.

Водночас ЗМІ з'ясували, що загиблий — 36-річний головний сержант та помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. За попередніми даними, військовослужбовець вистрілив собі у скроню та помер на місці. 

Нагадаємо, на Одещині при спробі незаконного перетину кордону загинув українець.Прикордонники переслідували його та іншого громадянина та зробили попереджувальні постріли.

Також ми писали, через який кордон частіше біжать ухилянти. Кожного дня виловлюють близько десяти чоловіків з підробленими документами.

Автор:
Карина Приходько
