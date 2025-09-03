Мертвого військового ДПСУ знайшли мертвим біля кордону з Польщею

КПП з Польщею. Ілюстративне фото: uk.wikipedia.org

Поблизу кордону з Польщею на Волині знайшли мертвого прикордонника. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна" 3 вересня.

Смерть прикордонника поблизу Польщі

Демченко розповів, що в одному з підрозділів зі складу Волинського прикордонного загону знайшли тіло військового. Поряд з ним перебувала штатна зброя.

"На місце викликано медиків та правоохоронні органи. Наразі проводяться слідчі дії. Своєю чергою за даним фактом Волинським прикордонним загоном розпочато службове розслідування", — сказав речник ДПСУ.

Водночас ЗМІ з'ясували, що загиблий — 36-річний головний сержант та помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. За попередніми даними, військовослужбовець вистрілив собі у скроню та помер на місці.

