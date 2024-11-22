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Билецкий заявил о самой тяжелой ситуации на фронте с 2022 года

22 ноября 2024 12:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ситуация на фронте — Билецкий назвал главные проблемы в армии
Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: Украинская правда / Андрей Ковш
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Нынешняя ситуация на фронте самая тяжелая после весны 2022 года. Главными проблемами является недостаток личного состава, недостаточный уровень подготовки военных и мотивации.

Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Украинской правде.

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По словам Билецкого, причинами сложной ситуации на фронте есть недостаток личного состава, недостаточный уровень подготовки военных и мотивации. Военный подчеркнул, что мотивация зависит от профессионализма, доверия к командирам и качества управления, а не только от патриотизма.

"Постоянно говорят: мотивация и так далее. Извините, мотивация — это вопрос профессионализма, уровня подготовки, доверия ко всем звеньям, которые руководят бойцом, сержантом, офицером. Отсюда появляется мотивация, а не просто потому, что человек, например, патриотический. То есть проблема — недостаточный уровень подготовки и мотивации, в некоторой степени недостаточное количество средств'', — сказал он.

Командир подчеркнул, что у россиян также есть проблемы с вооружением, военной техникой, с бронетехникой, боеприпасами и их качеством.

"У нас любят повторять: "Не дали, мало получали материально-техническую помощь". Давайте скажу откровенно: у россиян ситуация не лучше. Все рассказы о десяти или семи их снарядах на один наш не соответствуют действительности", — добавил Билецкий.

Он отметил, что, несмотря на проблемы с ресурсами, россияне имеют несколько системных преимуществ, в частности в воздушной составляющей, где применение управляемых авиационных бомб (УАБов) оказывает значительное влияние на ситуацию на земле. Еще одним фактором является большое количество человеческого ресурса, используемого в массовых атаках.

"Объемы человеческого ресурса играют значительную роль. Россияне наступают не благодаря, скажем так, сосредоточенному огню артиллерии. И не благодаря массированному применению бронетехники. А именно за счет бесконечного количества в прямом смысле слова мяса. Мяса — потому что так, как они его используют, солдатом тоже непросто назвать", — подытожил командир.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 190 боевых столкновений. В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по важной цели оккупантов.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что на некоторых участках фронта россияне численно превосходят украинских защитников в 4-8 раз. При этом силы врага тоже понемногу иссякают.

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