Ситуація на фронті — Белецький назвав головні проблеми у війську

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: Українська правда / Андрій Ковш

Нинішня ситуація на фронті є найважчою після весни 2022 року. Головними проблемами є нестача особового складу, недостатній рівень підготовки військових та мотивації.

Про це заявив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Українській правді.

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За словами Білецького, причинами складної ситуації на фронті є нестача особового складу, недостатній рівень підготовки військових та мотивації. Військовий наголосив, що мотивація залежить від професійності, довіри до командирів та якості управління, а не лише від патріотизму.

"Постійно говорять: мотивація і так далі. Вибачте, мотивація — це питання професіоналізму, рівня підготовки, довіри до всіх ланок, які керують бійцем, сержантом, офіцером. Звідси з'являється мотивація, а не просто тому, що людина, наприклад, патріотична. Тобто проблема — недостатній рівень підготовки й мотивації, до деякої міри недостатня кількість засобів", — сказав він.

Командир підкреслив, що росіяни також мають проблеми з озброєнням, військовою технікою, з бронетехнікою, боєприпасами та їхньою якістю.

"У нас люблять повторювати на кшталт: "Не дали, мало отримували матеріально-технічної допомоги". Давайте скажу відверто: у росіян ситуація не краща. Всі розповіді про десять або сім їхніх снарядів на один наш не відповідають дійсності", — додав Білецький.

Він зазначив, що попри проблеми з ресурсами, росіяни мають кілька системних переваг, зокрема у повітряній складовій, де застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) значно впливає на ситуацію на землі. Ще одним фактором є велика кількість людського ресурсу, який використовується в масових атаках.

"Обсяги людського ресурсу відіграють значну роль. Росіяни наступають не завдяки, скажімо так, зосередженому вогню артилерії. І не завдяки масованому застосуванню бронетехніки. А саме за рахунок безкінечної кількості в прямому сенсі слова м'яса. М'яса — бо так, як вони його використовують, солдатом теж непросто назвати", — підсумував командир.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось 190 бойових зіткнень. Водночас ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали один удар по важливій цілі окупантів.

Крім того, у Генштабі розповіли, що на деяких ділянках фронту росіяни чисельно переважають українських захисників у 4-8 разів. При цьому сили ворога теж потроху вичерпуються.