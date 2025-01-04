Командир 3 ОШБр Андрей Билецкий рассказал об отношениях с родителями

Командир 3 ОШБр Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Андрей Бицеский вырос в интеллигентной семье, где им занимались и уважали друг друга. Военнослужащий убежден, что главное, что могут дать родители ребенку, — это нормальная семья.

Об этом командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил в интервью Наталье Мосейчук.

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Как отметил военный, в его семье друг друга уважали. Билецкий рассказал, что рос в интеллигентной семье инженеров в Харькове. Это был район Салтовки, который во время войны изуродовали россияне.

"Мной занимались. Вкладывали воспитание, проводили время, давали понимание. Я не мог до 40 лет материться или выпить при родителях, для меня это было достаточно странно. У нас не было каких-то "затяжек". Это была хорошая интеллигентная семья", — рассказал Билецкий.

Он также добавил, что когда решил поступать на исторический факультет, как и мечтал, семье это не понравилось. Однако родители все равно поддержали его выбор. Военный тепло отзывается об отношениях в семье.

Напомним, Андрей Билецкий заявил, что военные, которые ушли на фронт, доказали не словами, а делом свой патриотизм и любовь к Украине. Он положительно относится к тому, чтобы оборонцы пришли к власти в Украине.

Командир 3 ОШБр также заявил, что в 2014 году украинский Крым просто сдали россиянам. Он отметил, что возможности для обороны были, но ими не воспользовались.