Командир 3 ОШБр Андрій Білецький розповів про стосунки з батьками

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький. Фото: скриншот

Андрій Біцеський виріс в інтелігентній родині, де ним займались та поважали один одного. Військовослужбовець переконаний, що головне, що можуть дати батьки дитині, — це нормальна родина.

Про це командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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В якій сім'ї виріс Андрій Білецький

Як зазначив військовий, в його родині один одного поважали. Білецький розповів, що зростав в інтелігентній родині інженерів у Харкові. Це був район Салтівки, який під час війни понівечили росіяни.

"Мною займалися. Вкладали виховання, проводили час, давали розуміння. Я не міг до 40 років матюкнутися чи випити при батьках, для мене це було достатньо дивно. В нас не було якихось "затягів". Це була хороша інтелігентна сім'я", — розповів Білецький.

Він також додав, що коли вирішив вступати на історичний факультет, як і мріяв, сім'ї це не сподобалось. Однак батьки все одно підтримали його вибір. Військовий тепло відкликається про стосунки в родині.

Нагадаємо, Андрій Білецький заявив, що військові, які пішли на фронт, довели не словами, а ділом свій патріотизм та любов до України. Він позитивно ставиться до того, щоб оборонці прийшли до влади в Україні.

Командир 3 ОШБр також заявив, що у 2014 році український Крим просто здали росіянам. Він зазначив, що можливості для оборони були, але ними не скористались.