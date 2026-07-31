Билецкий: У Украины есть все шансы на победу, несмотря на преимущество РФ в живой силе

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что численное превосходство России не означает её победу в войне. По его словам, история знает немало примеров, когда сторона, уступающая по ресурсам, побеждала благодаря эффективности, стратегии и более качественному управлению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Билецкий о шансах Украины на победу

Билецкий отметил, что войны не развиваются по принципу простого математического превосходства.

«Войны так не устроены, они не линейны. Если бы это было так, более слабая страна автоматически сдалась бы без борьбы», — сказал он.

В качестве примеров командир привел битву при Фермопилах, победу греков над Персидской империей при Платеях, а также походы Александра Македонского. Кроме того, он упомянул Войну за независимость США, когда Континентальная армия одержала победу над значительно более мощной Британской империей.

По словам Билецкого, главным фактором является не количество военных, а эффективность армии.

«Если Украина проявит... достаточно высокую эффективность как в ударах в тыл, так и на линии фронта, то у Украины есть шансы победить Россию», — подчеркнул он.

Почему, по мнению Билецкого, война не заканчивается

Командир также прокомментировал дискуссии в США о необходимости скорейшего завершения войны. Он отметил, что Украина уже согласилась на прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, однако Россия, по его словам, требует не только фактически оккупированные территории, но и те, которые не контролирует.

«Я предполагаю, что за этими требованиями, если мы на них пойдем, последуют новые требования», — сказал Билецкий.

О роли технологий и поддержки США

Билецкий добавил, что значение численности пехоты постепенно уменьшается, ведь современную войну все больше определяют технологии, качество управления войсками и возможности наносить высокоточные удары.

В то же время он подчеркнул, что международные союзы строятся прежде всего на взаимных интересах государств.

«У наций есть только собственные национальные интересы... Чтобы союз был прочным, необходимо, чтобы и вторая сторона была непосредственно заинтересована в этом союзе», — заявил командир.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Андрей Билецкий заявил: около трети российских военных, попадающих в плен к украинским защитникам, являются иностранцами. По его словам, среди пленных есть граждане стран Центральной Азии, Африки и других регионов, которых Россия привлекает к войне против Украины.

Также Новини.LIVE писали, что Билецкий ответил на вопрос о возможном участии в предстоящих президентских выборах в Украине. Он заявил, что сейчас полностью сосредоточен на войне и развитии Третьего армейского корпуса, а вопрос политических амбиций для себя не рассматривает.