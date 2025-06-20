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Главная Новости дня Билецкий сообщил, сколько добровольцев идет в 3 ОШБр за месяц

Билецкий сообщил, сколько добровольцев идет в 3 ОШБр за месяц

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Дата публикации 20 июня 2025 19:34
Билецкий рассказал, какая ситуация с добровольцами в 3 ОШБр
Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: Кадр из видео
Ключові моменти Билецкий о количестве добровольцев в 3 ОШБр — детали

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий сообщил, сколько добровольцев идет служить в Третью отдельную штурмовую бригаду за месяц. Он отметил, что среди добровольцев очень разные люди, в том числе есть и 18-летние.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Янине Соколовой.

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Билецкий о количестве добровольцев в 3 ОШБр — детали

"У меня в среднем идет 500-700 человек в месяц добровольцев. Понятно, что сейчас впереди корпус и у нас потребности растут, особенно в специалистах, по многим направлениям: ремонтники, механики и т.д.", — рассказал Билецкий.

В то же время он отметил, что люди идут в 3 ОШБр, и поток за последний год не уменьшался, а наоборот — увеличился.

В ответ на вопрос журналистки о том, кто эти люди, которые добровольно вступают на службу в 3 ОШБр, Билецкий сказал:

"Абсолютно разные. Есть 18-летние. Есть люди, которым по 50 лет. Есть девушки, есть женщины, есть мужчины. Есть люди, которые говорят: "не очень хотел, боялся, но реши, что не буду бегать от бусика". Люди, которые пошли в СОЧ. Есть разные люди.

Мы набираем людей без больших различий. Главное, чтобы они подходили по морально-волевым и минимально физическим качествам".

В частности, Андрей Беленький рассказал о том, есть ли люди в Третьей штурмовой бригаде, которые пришли по программе "Контракт 18-24".

"История "18-24" в Третьей штурмовой — это следующая история. Когда создали эту программу она была экспериментальная. Сначала к ней добавили три бригады, потом еще добавляли. Мы (3 ОШБр, — Ред.) оказались там в третьем заходе. Первые месяцы человек мог выбрать бригаду любую, которая не входит в эту программу, но не получить миллион гривен. Эта программа касалась непосредственно пехоты. Для меня успешный пример — не цифры, а то, что были люди, которые присоединились к 3 ОШБр на пехотные должности, потеряв миллион. Мы сейчас смогли добиться для первых 23 ребят, которые не подходили по возрасту в 2022 году, вот этих выплат", — рассказал Билецкий.

Кроме того, Андрей Билецкий прокомментировал возможное перемирие с Россией.

Также командир Третьего армейского корпуса ВСУ рассказал, когда для России наступит переломный момент в полномасштабной войне против Украины.

ВСУ война в Украине добровольцы Андрій Білецький 3 ОШБр
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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