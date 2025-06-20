Білецький розповів, яка ситуація з добровольцями в 3 ОШБр

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: Кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький повідомив, скільки добровольців йде служити до Третьої окремої штурмової бригади за місяць. Він зазначив, що серед добровольців дуже різні люди, зокрема є й 18-річні.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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"У мене в середньому йде 500-700 людей на місяць добровольців. Зрозуміло, що зараз попереду корпус, і у нас потреби ростуть, особливо щодо спеціалістів, за багатьма напрямками: ремонтники, механіки тощо", — розповів Білецький.

Водночас він зазначив, що люди йдуть до 3 ОШБр, і потік за останній рік не зменшувався, а навпаки — збільшився.

У відповідь на питання журналістки щодо того, хто ці люди, які добровільно вступають на службу до 3 ОШБр, Білецький сказав:

"Абсолютно різні. Є 18-річні. Є люди, яким по 50 років. Є дівчата, є жінки, є чоловіки. Є люди, які кажуть: "не дуже хотів, боявся, але вирішив, що не буду бігати від бусика". Люди, які пішли в СЗЧ. Є різні люди.

Ми набираємо людей без великих відмінностей. Головне, щоб вони підходили за морально-вольовими та мінімально фізичними якостями".

Зокрема, Андрій Білецький розповів про те, чи є люди в Третій штурмовій бригаді, які прийшли за програмою "Контракт 18-24".

"Історія "18-24" в Третій штурмовій — це наступна історія. Коли створили цю програму, вона була експериментальна. Спочатку до неї додали три бригади, потім ще додавали. Ми (3 ОШБр, — Ред.) опинилися там в третьому заході. Перші місяці людина могла обрати бригаду будь-яку, яка не входить до цієї програми, але не отримати мільйон гривень. Ця програма стосувалася безпосередньо піхоти. Для мене успішний приклад — не цифри, а те, що були люди, які вступили до 3 ОШБр на піхотні посади, втративши мільйон. Ми зараз спромоглися добитися для перших 23 хлопців, які не підходили по віку у 2022 році, ось цих виплат", — розповів Білецький.

Крім того, Андрій Білецький прокоментував можливе перемир'я з Росією.

Також командир Третього армійського корпусу ЗСУ розповів, коли для Росії настане переломний момент у повномасштабній війні проти України.