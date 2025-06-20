Білецький розповів, яка ситуація з добровольцями в 3 ОШБр

Білецький повідомив, скільки добровольців йде до 3 ОШБр за місяць
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький повідомив, скільки добровольців йде служити до Третьої окремої штурмової бригади за місяць. Він зазначив, що серед добровольців дуже різні люди, зокрема є й 18-річні.
Про це Білецький розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.
Білецький про кількість добровольців у 3 ОШБр — деталі
"У мене в середньому йде 500-700 людей на місяць добровольців. Зрозуміло, що зараз попереду корпус, і у нас потреби ростуть, особливо щодо спеціалістів, за багатьма напрямками: ремонтники, механіки тощо", — розповів Білецький.
Водночас він зазначив, що люди йдуть до 3 ОШБр, і потік за останній рік не зменшувався, а навпаки — збільшився.
У відповідь на питання журналістки щодо того, хто ці люди, які добровільно вступають на службу до 3 ОШБр, Білецький сказав:
"Абсолютно різні. Є 18-річні. Є люди, яким по 50 років. Є дівчата, є жінки, є чоловіки. Є люди, які кажуть: "не дуже хотів, боявся, але вирішив, що не буду бігати від бусика". Люди, які пішли в СЗЧ. Є різні люди.
Ми набираємо людей без великих відмінностей. Головне, щоб вони підходили за морально-вольовими та мінімально фізичними якостями".
Зокрема, Андрій Білецький розповів про те, чи є люди в Третій штурмовій бригаді, які прийшли за програмою "Контракт 18-24".
"Історія "18-24" в Третій штурмовій — це наступна історія. Коли створили цю програму, вона була експериментальна. Спочатку до неї додали три бригади, потім ще додавали. Ми (3 ОШБр, — Ред.) опинилися там в третьому заході. Перші місяці людина могла обрати бригаду будь-яку, яка не входить до цієї програми, але не отримати мільйон гривень. Ця програма стосувалася безпосередньо піхоти. Для мене успішний приклад — не цифри, а те, що були люди, які вступили до 3 ОШБр на піхотні посади, втративши мільйон. Ми зараз спромоглися добитися для перших 23 хлопців, які не підходили по віку у 2022 році, ось цих виплат", — розповів Білецький.
Крім того, Андрій Білецький прокоментував можливе перемир'я з Росією.
Також командир Третього армійського корпусу ЗСУ розповів, коли для Росії настане переломний момент у повномасштабній війні проти України.
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