18 мая ежегодно Украина чтит память жертв депортации крымских татар сталинским режимом

Крымские татары и украинцы с национальным флагом на Крещатике в Киеве. Фото: УНИАН

Ежегодно 18 мая Украина и мир склоняют головы, почтив память жертв одной из самых трагических страниц в истории ХХ века — массовой депортации крымскотатарского народа. Это преступление, спланированное и осуществленное советским тоталитарным режимом в 1944 году, было официально признано Украиной актом геноцида.

О подробностях этой трагедии напоминают Новини.LIVE.

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Предпосылки трагедии

Крымские татары — коренной народ Крыма, история которого насчитывает столетия. После установления советской власти на полуострове, крымскотатарский народ, как и многие другие, подвергся репрессиям, коллективизации и русификации. Однако, с началом Второй мировой войны и последующей оккупацией Крыма нацистской Германией, сталинский режим нашел циничный повод для окончательного "решения крымскотатарского вопроса".

"Сюргюнлик" — Изгнание

Насильственная депортация крымских татар в 1944 году. Фото: Викимедиа

Утром 18 мая 1944 года началась карательная операция НКВД под кодовым названием "Сюргюнлик" (с крымскотатарского — "изгнание"). По приказу Сталина, весь крымскотатарский народ — от младенцев до стариков — был безосновательно обвинен в коллаборационизме с нацистами и подлежал принудительному выселению с родной земли.

В течение трех дней около 200 тысяч крымских татар были согнаны из своих домов, им давали считанные минуты на сборы. Людей загружали в товарные вагоны, предназначенные для перевозки скота, и отправляли в отдаленные районы Центральной Азии (преимущественно Узбекистан), Урала и Сибири.

Дорога длилась неделями, в нечеловеческих условиях, без надлежащего питания, воды и медицинской помощи. По разным оценкам, почти половина (до 46%) депортированных погибла в дороге или в первые годы изгнания от голода, болезней и истощения.

Борьба за возвращение

Депортация стала не только физическим уничтожением значительной части народа, но и попыткой стереть его историческую память, культуру и идентичность. На родине крымских татар уничтожались их памятники, переименовывались населенные пункты, а их дома заселялись переселенцами из других регионов СССР, в основном из России.

Несмотря на жестокие условия и запреты, крымскотатарский народ не смирился со своей судьбой. Началось длительное, мужественное и исключительно мирное национальное движение за возвращение на Родину и восстановление своих прав. Только в конце 1980-х годов, под давлением национального движения и изменений в СССР, крымские татары начали массово возвращаться в Крым.

Современное измерение трагедии

История, к сожалению, имеет свойство повторяться. После оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году, крымскотатарский народ снова подвергается притеснениям и преследованиям на своей родной земле. Репрессии, обыски, аресты, запрет Меджлиса крымскотатарского народа, давление на независимые СМИ и активистов — все это стало новой реальностью для тех, кто помнит ужасы "Сюргюнлика".

Память и солидарность

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа 1944 года геноцидом. Этот день — это не только почтение памяти невинных жертв, но и напоминание о важности борьбы за справедливость, права человека и территориальную целостность.

Сегодня, когда Украина борется за свою свободу и независимость, солидарность с крымскотатарским народом особенно важна. Наш общий долг — помнить трагедию 1944 года, поддерживать крымских татар в их стремлении к свободной жизни на своей земле и добиваться полной деоккупации Крыма.

Боль "Сюргюнлику" до сих пор жива в сердцах крымскотатарского народа и всех украинцев. Мы помним. Мы не забудем. Qırımtatarlar — hatırlaymız.