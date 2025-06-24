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Главная Новости дня Бойца ВСУ судили за игнорирование повестки — как такое возможно

Бойца ВСУ судили за игнорирование повестки — как такое возможно

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Дата публикации 24 июня 2025 00:33
Суд назначил наказание бойцу ВСУ за то, что ранее он проигнорировал боевую повестку
Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Детали дела Решение суда

Тростянецкий районный суд Сумской области принял решение в отношении жителя Сумщины, которого обвинили в уклонении от воинского долга. Мужчина получил "боевую" повестку, но проигнорировал ее, хотя сейчас служит в ВСУ.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что военнообязанный получил повестку для прохождения военной службы, но не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что в 2024 году имел повышенную температуру тела, что стало причиной его неявки.

Интересно, что на момент рассмотрения дела, июнь 2025 года, мужчина уже находился на военной службе.

Решение суда

Несмотря на то, что обвиняемый проходит военную службу, суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде одного года испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области судили мужчину, которого доставили в ТЦК, однако он отказался проходить ВВК. За это ему назначили определенное наказание.

А в Харькове мужчина получил повестку, однако проигнорировал ее. Позже он оформил отсрочку от мобилизации, но суд наказал военнообязанного.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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