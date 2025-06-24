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Головна Новини дня Бійця ЗСУ судили за ігнорування повістки — як таке можливе

Бійця ЗСУ судили за ігнорування повістки — як таке можливе

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Дата публікації: 24 червня 2025 00:33
Суд призначив покарання бійцю ЗСУ за те, що раніше він проігнорував бойову повістку
Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив рішення щодо мешканця Сумщини, якого звинуватили в ухилянні від військового обов'язку. Чоловік отримав "бойову" повістку, але проігнорував її, хоча зараз служить в ЗСУ.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що військовозобов'язаний отримав повістку для проходження військової служби, але не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що у 2024 році мав підвищену температуру тіла, що стало причиною його неявки.

Цікаво, що на момент розгляду справи, червень 2025 року, чоловік вже перебував на військовій службі.

Рішення суду

Попри те, що обвинувачений проходить військову службу, суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді одного року іспитового терміну. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

Раніше повідомлялось, що у Полтавській області судили чоловіка, якого доставили до ТЦК, однак він відмовився проходити ВЛК. За це йому призначили певне покарання.

А у Харкові чоловік отримав повістку, однак проігнорував її. Пізніше він оформив відстрочку від мобілізації, але суд покарав військовозобов'язаного.

суд Сумська область повістки ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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